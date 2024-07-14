نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت أنظار سان جيرمان.. مانشستر سيتي يحسم مصير نجمه بعد كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر سيتي، لحسم مصير أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك خلال الأيام المقبلة.

مانشستر سيتي يناقش مستقبل ألفاريز

قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي مانشستر سيتي سيتحدث مرة أخرى مع وكيل لاعبه الأرجنتيني جوليان ألفاريز لمناقشة وضعه بعد بطولة كوبا أمريكا.

وأشار رومانو عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يريد ألفاريز أن يلعب أكثر، ولم يرغب السيتي أبدًا في بيعه أو حتى الإعلان عن قيمته".

وأضاف: "باريس سان جيرمان من بين الأندية المهتمة لكن مانشستر سيتي يصر على فكرته وهي الحفاظ على اللاعب".