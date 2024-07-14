محمد جمال يكشف عن أوجه التشابه بين هدف أفشة في بيراميدز وأمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي محمد جمال، عن أوجه التشابه بين هدف النجم الدولي محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في شباك بيراميدز، وهدفه أمام الزمالك في نهائي إفريقيا 2022.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد جمال يتحدث عن تغيير طريقة لعب الأهلي أمام بيراميدز

وقال محمد جمال في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: الأهلي غير طريقة اللعب أمام بيراميدز من 4-3-3 إلى الطريقة ميكس، ما بين 4-4-3 و4-2-3-1، وذلك بعد دخول ديانج الذي لعب بجانب أكرم توفيق "

واكمل: "وعند وجود ضغط عكسي من الأهلي، أحدهما فقط الذي سيضغط على الخصم، والآخر سيقف ثابت، ومارسيل كولر كان بيحضر للهدف الثالث الذي سجله أفشة".

وأشار:" دفع بأفشة بعدها بثلاث دقائق فقط، ليلعب في مركز صانع الألعاب، وديانج كان يلعب في الجهة اليسار، حتى يحمي كريم فؤاد؛ عندما كان يهاجم".

وأوضح: "كولر عمل عمق هجومي للأهلي في منتصف الملعب، وكان يحمي خط الدفاع بديانج وأكرم توفيق طوال الوقت، وعند تسجيل الهدف الثالث، اللاعب اللي عمل زيادة هجومية هو كريم فؤاد، ولذلك دخول ديانج كان مهم جدا".

وأضاف:" محمد مجدي أفشة هو أكثر لاعب مؤثر مع الأهلي في الفترة الأخيرة، حيث سجل أهداف مؤثرة جدا في كل المباريات المهمة، مثل هدفه في مرمى سيراميكا كليوباترا من قبل، ومباراة الزمالك الذي أحرز فيها هدف وصنع آخر"

وعن تشابه هدف أفشة في مرمى الزمالك وهدفه في بيراميدز، اختتم محمد جمال:" التشابه هو أن الهدفين سجلهم نفس اللاعب ونفس الملعب، ونفس الدقيقة، ونفس المركز وهو المدافع رقم 4 أحمد سامي مع بيراميدز؛ ومحمود علاء مع الزمالك، ونفس اللاعب المغربي الذي ينظر إلى الكرة في الزمالك كان أشرف بن شرقي، ومع بيراميدز كان وليد الكرتي، وأفشة يستحق أن يلعب بعض المباريات بشكل أساسي".