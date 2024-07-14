أحمد سمير فرج يكشف موقف كوميدي مع الحضري خلال تواجده في الإسماعيلي.. المعسكر ولع

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد سمير فرج نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي السابق؛ عن موقف كوميدي جمع بينه وبين عصام الحضري حارس مرمى الفريق السابق ومنتخب مصر.

أحمد سمير فرج يكشف عن موقف طريف مع الحضري

وقال أحمد سمير فرج في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كنا مسافرين الجونة؛ ولم يكن هناك طائرة، وعصام الحضري تحدث مع بعض الناس، ووصل إلينا الطائرة".

وأشار:" ولكن وقتها يوم جمعة أو سبت، وكانت البنوك مغلقة، وكنا في حاجة إلى مبلغ 20 ألف جنيه؛ حتى ندفع الفلوس، والحضري هو الذي كان سيدفعهم".

ثم استكمل:" سألني الحضري إذا كان معي 20 ألف جنيه، وقلت له لا، فقال له الجيلاني أحد لاعبي الإسماعيلي وقتها، أنا أخويا ممكن يقابلك في مدينة نصر ويعطي لك الفلوس".

وأوضح:" قلت للجيلاني لماذا استعجلت، ال 20 ألف جنيه ستأخذهم من الحضري في العام القادم، ثم عاد إليه مرة أخرى وقال له أخويا مش هيجي؛ ووقعت بينهم، وراح قال للحضري أحمد سمير الذي قال لي لا تعطيه هذا المبلغ".

واختتم:" عصام الحضري قال لي "هيمشوك من النادي" بسبب هزارك، وحينها قال لي متنامش معايا في الغرفة، وزعل مني، واتصلت بمطعم أسماك، وكان بجانبي وقال لي سأكل جمبري، والحضري زعل من الجيلاني، وكان ينظر إليه يغرابة، وقال لي الجيلاني "أنت قولت له ايه" والمعسكر ولع في ذلك اليوم"