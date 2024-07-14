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أحمد جودة - القاهرة - أبدى جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، رضاه عن مسيرة الفريق في ظهوره الأول ببطولات كوبا أمريكا.

مدرب كندا: كنا أفضل من أوروجواي

وأنهى منتخب كندا مشواره في البطولة المقامة حاليا بالولايات المتحدة في المركز الرابع، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام أوروجواي، مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش) في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وظل منتخب كندا متقدما 2 / 1 في النتيجة، قبل أن يدرك منتخب أوروجواي التعادل بواسطة نجمه المخضرم لويس سواريز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للقاء.

وصرح مارش، الذي تولى تدريب المنتخب الكندي قبل أسابيع قليلة من انطلاق كوبا أمريكا، بأن لاعبيه قدموا "بيانا" أعلنوا من خلاله عن تقدمهم للغاية عن المكان الذي كان يعتقد أنهم سيتواجدون فيه في هذا الوقت.

وقال مارش في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة أوروجواي "اللاعبون يشعرون بخيبة أمل إزاء الطريقة التي خسرنا بها المباراة، لكني كنت إيجابيا للغاية معهم".

وأضاف المدرب الأمريكي "لقد كنا معا لمدة 6 أسابيع تقريبا، ولعبنا ضد أحد أفضل المنتخبات في العالم وفرضنا سيطرتنا على المواجهة، لقد كنا أفضل كثيرا في معظم فترات اللقاء وهو أمر جيد جدا".

وأشار مدرب كندا إلى أن فريقه فقد الكرة كثيرا في الدقائق الأخيرة، وهو ما سمح لمنتخب أوروجواي بالعودة للقاء.

وأكد مارش "هذا الذكاء في كيفية التعامل مع تلك المواقف نحتاج إلى تطويره وسنفعل ذلك".

ويستعد منتخب كندا للمشاركة في بطولة كأس العالم عام 2026، التي يشترك في استضافتها مع كل من المكسيك والولايات المتحدة.

يذكر أن منتخب كندا تأهل للأدوار الإقصائية في كوبا أمريكا، بعدما حل ثانيا في ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات، التي ضمت الأرجنتين وبيرو وتشيلي، قبل أن يتغلب على فنزويلا بركلات الترجيح بدور الثمانية، ثم خسر صفر / 2 أمام رفاق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في المربع الذهبي.