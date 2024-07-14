نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لام يسخر من تصرف الجمهور الألماني "السخيف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد فيليب لام، مدير بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، الهتافات التي وجهتها الجماهير الألمانية ضد اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا، في مباراة المربع الذهبي من البطولة القارية، واصفا إياها بأنها "سخيفة" و"مرهقة".

لام يسخر من تصرف الجمهور الألماني "السخيف"

وجرى استهداف كوكوريلا طوال المباراة أمام فرنسا في المربع الذهبي، بعد لمسة يد ضده خلال المواجهة أمام ألمانيا في دور الثمانية، لم يحتسبها الحكم ضربة جزاء، قبل انتهاء اللقاء بفوز الماتادور بهدفين مقابل هدف.

وقال لام لصحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الأحد "كان الأمر مسليا في البداية، أتمنى أن يكون اللاعب ضحك بشأنه أيضا، لأنه كانت دلالة على أن ألم ألمانيا ما زال عميقا".

وأضاف ساخرا "في مرحلة ما أعتقدت أن الصافرات سخيفة، ما الذي كان يتوجب على كوكوريلا فعله أمام ألمانيا؟ (الذهاب إلى الحكم وقول: لقد لعبت الكرة بيدي)؟! رأيت الصافرات طوال المباراة مرهقة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال كوكوريلا، إنه فوجئ بالاستقبال العدائي، وأدان مثل هذا السلوك.

وأوضح "لا أكترث كثيرا ولكن في نفس الوقت شعرت ببعض الحزن بأن بعض الناس جاءت فقط لهذه المباراة لاستهداف لاعب بعينه، بعض الناس أهدرت التذاكر، التي كان من الممكن أن تذهب إلى مشجعين بإمكانهم حقا الاستمتاع بالمباراة".

وتلتقي إسبانيا مع إنجلترا، مساء اليوم الأحد، في نهائي يورو 2024 على الملعب الأولمبي في برلين.