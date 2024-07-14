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أحمد جودة - القاهرة - يحضر ملك إسبانيا فيليبي السادس مساء اليوم الأحد نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، الذي يخوضه منتخب بلاده أمام إنجلترا في برلين، ترافقه ابنته الصغرى إينفانتا صوفيا، وكذلك رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيز ووزيرة التعليم والرياضة بيلار أليجريا.

ملك إسبانيا يفي بوعده لنجوم الماتادور

وبحسب جدول أعمال العائلة الملكية الإسبانية، سيحضر فيليبي السادس المباراة النهائية للبطولة القارية، المقرر إقامتها مساء اليوم على الملعب الأولمبي في برلين، وستكون هذه ثاني مباراة في كأس اليورو يحضرها العاهل الإسباني.

وكان الملك فيليبي حضر مباراة إسبانيا أمام إيطاليا في مرحلة المجموعات على ملعب جيلسنكيرشن، والتي انتهت بانتصار "الماتادور" بهدف دون رد.

ووعد فيليبي السادس يومها لاعبي المنتخب الإسباني بالعودة في 14 يوليو/ تموز، إذا وصلوا إلى المباراة النهائية المقررة هذه الليلة في الملعب الأولمبي في برلين، وهو ما حققوه بعد انتصاراتهم في ربع النهائي على ألمانيا وفي نصف النهائي على فرنسا، ليقرر الملك الوفاء بوعده.

