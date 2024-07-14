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أحمد جودة - القاهرة - حذر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب كولومبيا من أن الإصابة التي أزعجته خلال مشواره في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) أصبحت الآن من الماضي.

ميسي يوجه رسالة نارية لكولومبيا قبل نهائي كوبا أمريكا 2024

وقال ميسي لمنصة "دي سبورتس"، "أمام كندا كنت في حالة جسدية جيدة للغاية".

وأضاف "أمام تشيلي عانيت من مشكلة في العضلة الضامة ولم أعد ألعب بأريحية، وكان الأمر يزعجني كلما وقفت أو تحركت".

وأشار "في مواجهة الإكوادور بدور الثمانية، أصبحت جاهزا قبل المباراة مباشرة، تعافيت من الإصابة، لكن كنت أفكر في أنني أعاني من شيء ما".

وختم حديثه بالقول "في أخر مباراة زال خوفي، شعرت بتحسن، وفي النهائي سأكون أفضل وأفضل".