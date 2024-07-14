عاجل.. ترتيب قادة المنتخب المصري في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المنتخب المصري الأولمبي، عن ترتيب “القادة” في مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”.

النني قائداً لـ منتخب مصر في أولمبياد باريس

يعد محمد النني، هو قائد المنتخب الأولمبي الأول، ويليه في الترتيب أحمد سيد زيزو ثم إبراهيم عادل.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، للمشاركة المرتقبة في أولمبياد باريس، حيث يتواجد الفراعنة الصغار ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات إسبانيا وأوزبكستان والدومينكان.

واختار المدرب البرازيلي ميكالي، لاعبين كبار فقط ضمن قائمته وهما؛ محمد النني نجم وسط آرسنال السابق، وأحمد سيد زيزو جناح الزمالك.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي