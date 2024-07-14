نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. محمد شريف في طريقه لمغادرة الخليج وسط ترقب الأهلي وآخر تطورات انتقال ويليامز لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 14-7-2024 في السطور التالية:

عاجل| محمد شريف في طريقه لمغادرة الخليج.. وأول تحرك من الأهلي

يقترب محمد شريف لاعب الخليج السعودي، من مغادرة صفوف ناديه الحالي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كان محمد شريف قد رحل عن النادي الأهلي في صيف العام الماضي، وانضم إلى صفوف الخليج السعودي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "اليوم" السعودية فأن محمد شريف أصبح قريبًا من الرحيل عن فريقه الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر ذاته أن محمد شريف تلقى عدة عروض أوروبية، كما أن هناك محاولات جس نبض من الأهلي لإعادته لصفوف الفريق بعد رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

ولفت المصدر إلى أن هناك رغبة متبادلة بين شريف والخليج لإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما، هذا الصيف.

فابريزيو رومانو يكشف آخر تطورات انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة

يواصل نادي برشلونة الإسباني جهوده من أجل الحصول على خدمات نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعمل النادي الكتالوني على تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وقال فابريزيو رومانو أن برشلونة سيعمل على صفقة ويليامز بكل قوة، مباشرة بعد نهاية كأس أمم أوروبا.

وأضاف: "برشلونة يعلم كل شيء عن تفاصيل الصفقة وتفاصيل الشرط الجزائي حول الصفقة، 58 مليون يورو هو قيمة الشرط الجزائي".