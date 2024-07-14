نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يحدد عدد صفقات الزمالك ويطلب رحيل الأجانب باستثناء لاعب واحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، في تدعيم صفوف الفريق الأبيض بصفقات قوية خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

الزمالك يسابق الزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد

وحسب برنامج “أخبار أون تايم” فأن نادي الزمالك يسابق الزمن من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد في الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق بتعاقدات جديدة.

وأشار البرنامج إلى أن جوميز خلال اجتماعه بإدارة الزمالك أكد حاجة الفريق للتعاقد مع 8 لاعبين جدد؛ لدعم عدة مراكز مثل الدفاع والوسط والظهير الأيسر والهجوم.

وأكد جوميز، أيضًا، لإدارة الزمالك حاجته للاعبين سوبر سواء أجانب أو محليين، للدخول بقوة في منافسات الموسم المقبل.

وقرر جوميز، الاستغناء عن كل محترفي الزمالك في الميركاتو الصيفي باستثناء التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن.