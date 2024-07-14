نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يُفاوض نجم زيورخ السويسري بتوصية من كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة النادي الأهلي، العمل على حسم ملف الصفقات الجديدة والتي يأتي في مقدمتها، التعاقد مع مهاجم أجنبي بشكل ضروري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على ضرورة ضم مهاجم أجنبي جديد هذا الصيف، استعدادا للمشاركة الموسم القادم في كأس العالم للأندية، بنسخته الجديدة.

مهاجم زيورخ يدخل حسابات الأهلي

ونشرت صحيفة Blick السويسرية، عن وجود اهتمام كبير من جانب إدارة القلعة الحمراء بالتعاقد مع جوناثان أوكيتا، مهاجم نادي زيورخ السويسري.

وتابعت الصحيفة، جوناثان أوكيتا صاحب (27 عامًا) ينتهي تعاقده مع إف سي زيوريخ نهاية موسم 2024/25.

وواصلت، يوجد اختلاف في للرأي داخل الفريق السويسري بشأن رحيل الكونغولي في الموسم الأخير من عقده.

وأشارت، أن تحرك مسؤولي النادي الأهلي المصري مع المدرب السويسري مارسيل كولر، جاد جدًا بشأن الحصول على خدمات أوكيتا.

ووفقًا لمعلومات Blick، لقد تواصل الأهلي بالفعل مع FCZ بخصوص اللاعب.

واختتمت الصحيفة، أن تبلغ قيمة اللاعب التسويقية مليوني يورو، حيث يعتبر أوكيتا ثالث أغلى لاعب في الفريق.