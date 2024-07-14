أرسنال الانجليزي يضم حارس أياكس

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية عن حسم أرسنال الانجليزي صفقة انتقال الواعد تومي سيتفورد حارس مرمي أياكس الهولندي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الواعد تومي سيتفورد سيخضع للفحوصات الطبية مطلع الأسبوع القادم، وسيوقع مع الفريق الأنجليزي حتي يونيو 2028.

أرسنال الانجليزي يضم توني سيتفورد

وأضافت أت صفقة انتقال الحارس الواعد سيتفورد البالغ من العمر 18 عام، ستكلف خزينة النادي الانجليزي مليون جنية أسترليني.

والجدير بالذكر أن أرسنال الانجليزي اعلن منذ فترة قصيرة عن إتمام تعاقده مع الحارس الإسباني ديفيد رايا، بشكل نهائي، بعدما قضى الموسم الماضي 2023 - 2024، على سبيل الإعارة من ناديه السابق برينتفورد، خلال الصيف الحالي.

