نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأحد، صوب الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، حيث تقام مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بنسختها الـ17.

مباراة إسبانيا وإنجلترا

ويتواجه منتخبا إسبانيا وإنجلترا وجهًا لوجه الليلة في نهائي يورو 2024، بعدما تأهل المنتخبان إلى المباراة النهائية، بتخطي فرنسا وهولندا في الدور النصف النهائي، في مباراتين شهدتا إثارة ومتعة وقوة كبيرة.

ونرصد تفاصيل مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، المتعلقة بالموعد والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات، في السطور التالية:

اولًا: موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024

تنطلق مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد الموافق لـ14 من يوليو 2024، بتوقيت القاهرة والسعودية، الـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على الملعب الأولمبي.

تقام المباراة النهائية يوم الأحد 14 يوليو 2024، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، في الملعب الأولمبي ببرلين. سيتولى إدارة المباراة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه.

القنوات الناقلة لـ مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي الأمم الأوروبية والحكم

وأعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، نقل مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي الأمم الأوروبية والتي يديرها الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسيه، عبر beIN Sports HD 1 Max،beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports FR H.

تاريخ مواجهات إنجلترا وإسبانيا قبل موقعة الليلة

يدخل المنتخب الإنجليزي مباراة نهائي يورو 2024، ولديه الأفضلية التاريخية، حيث واجه نظيره الإسباني في 27 مباراة فاز خلالها بـ14 مباراة وتعادل في 3 وخسر 10 مباريات، وسجل الإنجليز 49 هدفا، فيما اكتفى الإسبان بـ34 هدفا.

ألقاب المنتخبين في يورو

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى نهائي الأمم الأوروبية في مناسبة سابقة قبل أن يضيف تأهله الثاني في مباراة الليلة، في حين يمتلك "الإسبان" في جعبته 3 ألقاب بالبطولة ذاتها، حققها في أعوام 1964 و2008 و2012.