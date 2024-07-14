نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| صفقة تبادلية.. الأهلي يبدأ مفاوضات ضم مدافع جديد بسبب كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسؤولو نادي الأهلي يسعون بشكل مكثف لإتمام صفقة جديدة في خط الدفاع خلال الأيام القادمة، بعد التوقيع مع يوسف أيمن من نادي الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الأهلي يعرض متولي لضم إسماعيل

تفيد المعلومات بأن الأهلي في مفاوضات جادة مع نادي زد للحصول على خدمات محمد إسماعيل، بناءً على طلب المدرب السويسري مارسيل كولر. الهدف من هذه الصفقة هو تعزيز خط الدفاع استعدادًا للموسم الجديد وخاصة لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

على الجانب الآخر، عرض الأهلي انتقال محمود متولي إلى نادي زد كجزء من صفقة التبادل، لكن لم يتم الرد على هذا العرض حتى الآن من قبل النادي.

رغم توافق محمد إسماعيل على الانضمام إلى الأهلي، إلا أن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي زد، يعتبر إسماعيل جزءًا أساسيًا من تشكيلته ويرفض التخلي عنه، مما يعقد عملية انتقاله إلى القلعة الحمراء حتى الآن.