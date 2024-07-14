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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ساوثهامبتون العائد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد تعاقده مع المدافع الياباني يوكيناري سوجاوارا لمدة أربعة مواسم.

انضم الظهير الأيمن البالغ عمره 24 عامًا إلى ساوثهامبتون قادمًا من ألكمار الهولندي، الذي شارك معه في نحو 200 مباراة بعد انضمامه إليه قادمًا من ناجويا جرامبوس الياباني في 2018.

ساوثهامبتون يدعم صفوفه بمدافع "الساموراي"



وقال سوجاوارا الذي شارك في 13 مباراة مع المنتخب الياباني للموقع الرسمي لساوثهامبتون: "القدوم إلى ساوثهامبتون واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أحد أكبر أحلامي منذ أن كنت صغيرًا، لذا أشعر بحماس حقيقي لوجودي هنا".

وأضاف "أشعر بأن ساوثهامبتون فريق جيد للغاية، حينما قدم لي عرضًا وافقت على الفور".

