نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كولر يوافق على ضم بديل كهربا والأهلي يفاوض نجم أجنبي.. جوميز يحدد عدد صفقات الزمالك ورحيل شريف عن الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

كولر يوافق على ضم بديل كهربا

أبلغ السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، مسؤولي ناديه بموقفه من عودة المهاجم السابق محمد شريف حال رحيله عن صفوف الخليج السعودي هذا الصيف.

أعطى كولر، موافقته على رحيل المهاجم محمود عبدالمنعم كهربا إلى الدوري السعودي، وطالب بضم بديل محلي له لتعزيز خط الهجوم استعدادًا للموسم المقبل

وحسب قناة “أون تايم سبورتس” فأن كولر وافق على عودة محمد شريف مرة أخرى إلى الأهلي ليكون بدلًا من كهربا، كما أوصى بضم مهاجم أجنبي بجانب الفلسطيني وسام أبو علي الذي أثبت نفسه بشكل جيد في مباريات الموسم الحالي.

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الأهلي يُفاوض نجم زيورخ السويسري بتوصية من كولر

تواصل إدارة النادي الأهلي، العمل على حسم ملف الصفقات الجديدة والتي يأتي في مقدمتها، التعاقد مع مهاجم أجنبي بشكل ضروري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على ضرورة ضم مهاجم أجنبي جديد هذا الصيف، استعدادا للمشاركة الموسم القادم في كأس العالم للأندية، بنسخته الجديدة

ونشرت صحيفة Blick السويسرية، عن وجود اهتمام كبير من جانب إدارة القلعة الحمراء بالتعاقد مع جوناثان أوكيتا، مهاجم نادي زيورخ السويسري.

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جوميز يحدد عدد صفقات الزمالك ويطلب رحيل الأجانب

يرغب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، في تدعيم صفوف الفريق الأبيض بصفقات قوية خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب برنامج “أخبار أون تايم” فأن نادي الزمالك يسابق الزمن من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد في الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق بتعاقدات جديدة.

وأشار البرنامج إلى أن جوميز خلال اجتماعه بإدارة الزمالك أكد حاجة الفريق للتعاقد مع 8 لاعبين جدد؛ لدعم عدة مراكز مثل الدفاع والوسط والظهير الأيسر والهجوم.

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الصفاقسي التونسي يحسم موقفه من التعاقد مع كريستو

كشف جوهر العزار نائب رئيس نادي الصفاقسي التونسي والمتحدث الرسمي للنادي، عن موقف النادي من التعاقد مع محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد جوهر العزار في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك مفاوضات حدثت بين إدارة الأهلي ونادي الصفاقسي من أجل ضم كريستو، ولكن لا يوجد شئ رسمي حتى الآن".

واكمل: "رغبتنا الأولى هي شراء محمد كريستو بشكل نهائي من الأهلي، وليس على سبيل الإعارة، وهناك معطيات لدى النادي لا يمكن أن أصرح بها".

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محمد شريف في طريقه لمغادرة الخليج

يقترب محمد شريف لاعب الخليج السعودي، من مغادرة صفوف ناديه الحالي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كان محمد شريف قد رحل عن النادي الأهلي في صيف العام الماضي، وانضم إلى صفوف الخليج السعودي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "اليوم" السعودية فأن محمد شريف أصبح قريبًا من الرحيل عن فريقه الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.