نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نبيل معلول يخلف جاريدو على رأس القيادة الفنية لـ اتحاد العاصمة الجزائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نادي اتحاد العاصمة الجزائري تعاقد مع المدرب التونسي المخضرم نبيل معلول لقيادة الفريق في الموسمين المقبلين، خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو. جاء هذا التعاقد بعد رحيل جاريدو في نهاية الموسم الماضي، حيث كان قد تولى تدريب الفريق لموسم واحد خلفًا لعبد الحق بن شيخة.

نبيل معلول مديرًا فنيًا لـ اتحاد العاصمة الجزائري

نبيل معلول يمتلك سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات، فقد درب العديد من الفرق العربية البارزة، منها الترجي التونسي والمنتخب التونسي، وحقق نجاحًا كبيرًا مع نادي الكويت الكويتي، حيث فاز بلقبي الدوري والسوبر.

قاد معلول منتخب تونس للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وفاز مع الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2011، إضافة إلى الدوري والكأس في تونس.

يتطلع اتحاد العاصمة إلى تحقيق نتائج مميزة مع معلول في الموسم المقبل، خاصةً في بطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثالث على التوالي، حيث وصل الفريق إلى نصف نهائي النسخة الماضية قبل أن ينسحب أمام نهضة بركان المغربي.

تعاقد اتحاد العاصمة مع نبيل معلول يعتبر دفعة قوية للنادي، في سعيه لاستعادة أمجاده وتحقيق طموحات جماهيره في البطولات المحلية والقارية.