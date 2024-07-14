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أحمد جودة - القاهرة - كرم لاعبو المنتخب الأرجنتيني زميلهم أنخل دي ماريا، الذي سيعتزل غدًا دوليًا بأن قدموا له هدية قميصًا برقم 11 وعليه عبارة "شكرا يا فيديو"، وهو اسم الشهرة الذي يعرف به اللاعب.

وسيخوض دي ماريا (فجر الإثنين) مباراته رقم 145 الدولية مع المنتخب في نهائي "كوبا أمريكا 2024" أمام كولومبيا.



ولو فازت الأرجنتين سيكون هذا لقبه الرابع مع المنتخب بعد "كوبا أمريكا 2021" وكأس "لا فيناليسيما" ومونديال قطر 2022.



وكان دي ماريا قد توج أيضًا بمونديال تحت 20 عامًا في كندا وأوليمبياد طوكيو 2008.

قبل مباراته الأخيرة.. دي ماريا يحظى بتكريم من لاعبي الأرجنتين





ونشر دي ماريا على شبكة (انستغرام) صورة وهو يسير مع ليونيل ميسي إلى المران وكتب: "منحتني الحياة أكثر مما كنت لأطلبه منها في أي مرة".

وكان اللاعب قد قال سلفًا في مقابلة مع (فرانس فوتبول): "القرار محسوم، حتى وإن آلمني.. قدمت كل ما لدي للأرجنتين طيلة 15 عامًا، يستحق الشباب هذه الفرصة، حانت لحظة إفساح الطريق".