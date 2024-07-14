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أحمد جودة - القاهرة - England vs Spain يلا كورة لايف.. مشاهدة الشوط الأول (0-0) مباراة انجلترا وإسبانيا في نهائي يورو 2024 بث مباشر دون تقطيع، تتجه أنظار وعشاق الساحرة المستديرة في العالم إلى نهائي منافسات النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" فى العاشرة مساء اليوم الأحد بإقامة المباراة النهائية بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا والتي يستضيفها الملعب الأولمبي في برلين.

موعد مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

تستعد إسبانيا لمواجهة إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا، بعد أن تمكنت إسبانيا من الفوز على فرنسا في نصف النهائي، بينما تخطت إنجلترا هولندا.

تقام المباراة النهائية اليوم الأحد 14 يوليو 2024، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، في الملعب الأولمبي ببرلين. سيتولى إدارة المباراة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه.

القنوات الناقلة للمباراة النهائية

ستبث المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، عبر 4 قنوات هي: beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max، وbeIN Sports FR H

تشكيل المنتخب الإسباني

وهذه بعض المعلومات الأساسية عن المنتخب الإسباني:

المدرب: لويس دي لا فوينتي (منذ 2022)

قائد الفريق: ألفارو موراتا

نتائج يورو 2020 (أقيمت عام 2021 بسبب جائحة كورونا): بلغ نصف النهائي

لقب بطل اليورو: أعوام 1964 و2008 و2012

أكبر الهدافين: ألفارو موراتا (36 هدفًا)

عدد أهداف يورو 2024: 13 هدفًا

شباك نظيفة خلال يورو 2024: في ثلاث مباريات من أصل 6

تصديات ناجحة لحارس المرمى خلال يورو 2024: 16 مرة

نسبة الاستحواذ خلال يورو 2024: 57.34 في المئة

نسبة التمريرات الناجحة خلال يورو 2024: 90 في المئة

أما التشكيلة المتوقعة للمباراة النهائية فهي كالتالي: سيمون، كارفاخال، لو نورمان، لابورت، كوكوريّا، رويز، رودري، أولمو، يامال، موراتا وويليامز.

مباراة انجلترا وإسبانيا

فاز المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-1 على هولندا في نصف النهائي، ويسعى الأن للفوز باللقب الأول في تاريخه في بطولة أمم أوروبا بعد أن انتهى به الأمر في المركز الثاني في آخر نسخة من البطولة عام 2020، حين أقصته إيطاليا بركلات الترجيح.

وبذلك، يسعى منتخب الأسود الثلاثة إلى أن يصبح المنتخب الحادي عشر الذي يفوز بالبطولة.

تشكيل المنتخب الإنجليزي

وهذه بعض المعلومات الأساسية عن المنتخب الإنجليزي:

المدرب: غاريث ساوثغيت (منذ 2016)

قائد الفريق: هاري كين

نتائج يورو 2020 (أقيمت عام 2021 بسبب جائحة كورونا): وصيف المنتخب الفائز (إيطاليا)

بطل اليورو: 0 مرات

أكبر الهدافين: هاري كين (66 هدفًا)

عدد أهداف يورو 2024: 11 هدفًا

شباك نظيفة خلال يورو 2024: مباراتان من أصل 6

تصديات ناجحة لحارس المرمى خلال يورو 2024: 14 مرة

نسبة الاستحواذ خلال يورو 2024: 58.84 في المئة

نسبة التمريرات الناجحة خلال يورو 2024: 90.34 في المئة

أما التشكيلة المتوقعة للمباراة النهائية فهي كالتالي: بيكفورد، واكر، ستونز، غويهي، ساكا، ماينو، شو، بيلينغهام، فودن وكين.

وسيكون حكم المباراة النهائية الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه.

المواجهات السابقة بين الفريقين

مباراة انجلترا وإسبانيا

تقابل المنتخبان الإنجليزي والإسباني في 27 مناسبة سابقة، فازت إنجلترا خلالهم 13 مرة مسجلة 45 هدفًا، وفازت إسبانيا في 10 مباريات مسجلة 32 هدفًا، فيما تعادل المنتخبان في 4 مباريات أخرى.

وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها المنتخبان، في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2018/19، حيث فازت إنجلترا بنتيجة 3-2.

ماذا عن ركلات الترجيح؟

خاضت إسبانيا تجربة ركلات الترجيح في 13 مباراة سابقة، فازت بسبعة منها وخسرت في المباريات الست الأخرى.

أما بالنسبة لإنجلترا، فخاض منتخب الأسود الثلاثة تجربة ركلات الترجيح في 11 مناسبة سابقة، فاز بأربع منها، وخسر في المباريات السبع الأخرى.

ومن بين هذه المرات، خاض المنتخبان التجربة سويًا، وكان ذلك في ربع نهائي دوري أمم أوروبا 1996 الذي استضافته إنجلترا، حين وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح وانتهت بفوز إنجلترا بنتيجة 4-2 على الإسبان.

مباراة انجلترا وإسبانيا

عدد مواجهات إنجلترا وإسبانيا

تواجه المنتخبان في 27 مباراة، حيث حققت إنجلترا 14 انتصارًا، بينما فازت إسبانيا في 10 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل. آخر مباراة بين الفريقين كانت منذ 6 سنوات. سجلت إنجلترا 49 هدفًا، بينما أحرزت إسبانيا 34 هدفًا. النجم الإنجليزي السابق جاري لينكر هو الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 4 أهداف.

فازت إسبانيا بلقب البطولة 3 مرات في 1964 و2008 و2012، بينما لم تحقق إنجلترا اللقب مطلقًا، لكنها تصل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي.