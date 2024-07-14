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أحمد جودة - القاهرة - انتقد مدير بطولة "يورو 2024" المقامة في ألمانيا، فيليب لام، الهتافات التي وجهتها الجماهير الألمانية ضد اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا في مباراة المربع الذهبي من البطولة القارية، واصفًا إياها بأنها "سخيفة" و"مرهقة".

وجرى استهداف كوكوريلا طوال المباراة أمام فرنسا في المربع الذهبي بعد لمسة يد ضده خلال المواجهة أمام ألمانيا في دور الـ8، لم يحتسبها الحكم ضربة جزاء، قبل انتهاء اللقاء بفوز الماتادور بهدفين مقابل هدف.

وقال لام لصحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الاحد: "كان الأمر مسليًا في البداية، أتمنى أن يكون اللاعب ضحك بشأنها أيضًا، لأنها كانت دلالة على أن آلم ألمانيا مازال عميقًا".

فيليب لام: هتافات جماهير ألمانيا ضد كوكوريلا سخيفة





وأضاف: "في مرحلة ما أعتقدت أن الصافرات سخيفة، ما الذي كان يتوجب على كوكورييا فعله أمام ألمانيا؟، الذهاب إلى الحكم ويقول: لقد لعبت الكرة بيدي؟ رأيت الهتافات طوال المباراة مرهقة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال كوكوريلا لبوابة "ذي اتلتيك": "أنه تفاجأ من الاستقبال العدائي، وأدان مثل هذا السلوك".

وأوضح: "لا أكترث كثيرًا ولكن في نفس الوقت شعرت ببعض الحزن بأن بعض الناس جاءت فقط لهذه المباراة لاستهداف لاعب بعينه، بعض الناس اهدرت التذاكر، التي كان من الممكن أن تذهب إلى مشجعين بإمكانهم حقًا الاستمتاع بالمباراة".

وتلتقي إسبانيا مع إنجلترا اليوم الأحد في نهائي "يورو 2024" على الإستاد الأولمبي في برلين.

