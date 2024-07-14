نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يعلن عن ضم مهاجم منتخب هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " عن التعاقد مع المهاجم الدولي الهولندي جوشوا أوروبوسا زيركري خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنضم المهاجم الهولندي إلي صفوف المان يونايتد قادمًا من بولونيا الإيطالي، ووقع اللاعب علي عقود انتقاله إلي الفريق الانجليزي حتي عام 2029، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وتحدث جوشوا زيركزي بعد التوقيع للفريق الانجليزي قائلًا "بعد أن أجريت مناقشات مع المدير الفني وقادة النادي، أعلم مدى الإثارة التي سيكون عليها المستقبل هنا ولا أستطيع الانتظار حتى ألعب دوري في تحقيق النجاح لمانشستر يونايتد".

مانشستر يونايتد يضم جوشوا زيركزي

والجدير بالذكر أن اللاعب كان محط أنظار العديد من الاندية الأوروبية لضمه خلال الميركاتو الحالي وعلي رأسهم أرسنال الانجلبزي.

وقدم المهاجم الهولندي موسم استثنائي مع فريقه السابق، حيث شارك مع بولونيا الموسم الماضي في 34 مباراة أحرز خلالهم 11 هدف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عام، إلي بولونيا قادمًا من بايرن ميونخ عام 2022 في صفقة كلفت خزينة الفريق الايطالي 8.5 مليون يورو.

