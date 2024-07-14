عاجل.. تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام أوكرانيا وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي أعلن التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر الأولمبي في مباراته الودية ضد أوكرانيا التي أقيمت اليوم الأحد. المنتخب يستعد حاليًا في فرنسا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام أوكرانيا

تشكيلة منتخب مصر الأولمبي كانت كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر فايد، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل.

منتخب مصر يخوض ودية ثانية أمام العراق يوم 17 يوليو قبل انطلاق منافساته في أولمبياد باريس. يتنافس في المجموعة الثالثة مع إسبانيا، أوزبكستان، وجمهورية الدومينيكان، بدايةً من 24 يوليو.