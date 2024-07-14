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أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة النصر السعودي إلى ضم مهاجم سبورتنج لشبونة الإنجليزي ماركوس إدواردز إلى صفوف الفريق، حيث وضعت اللاعب هدفا من أجل تعزيز خط هجوم "العالمي" في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حسب ما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية اليوم.

ويتنافس النصر مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي على خدمات المهاجم البالغ من العمر 25 عاما حيث قدم كريستال عرضا لضم اللاعب يقدر ب15 مليون يورو.

النصر يسعى إلى ضم لاعب سبورتنج لشبونة

وينتظر سبورتنج لشبونة عرضا من النصر من أجل بيع لاعبه إلى صاحب العرض الأفضل، ويقود النمساوي أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس رغبة فريقه في التوقيع مع إدواردز، حيث أشرف عليه خلال فترة وجوده في آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وإنتقل ماركوس إدواردز إلى سبورتنج لشبونة في يناير 2022، قادما من نورويتش الإنجليزي بقيمة بلغت 7.8 مليون يورو.

وتقدر قيمة إدواردز السوقية بنحو 20 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إنتقالات اللاعبين.

