نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل الماتدور الرسمي لمواجهة إنجلترا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "الأولمبي برلين" في نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إسبانيا وإنجلترا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة إنجلترا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيمريك لابورت، روبين لو نورمان، مارك كوكورييا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، لامين يامال، نيكو وليامز.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة إسبانيا ضد إنجلترا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، وbein max 2HD، بتعليق المعلقين عصام الشوالي وحسن العيدروس.

