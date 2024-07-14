نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة منتخب مصر لكرة اليد رجال المشاركة في باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اليوم الأحد اللجنة الأولمبية المصرية عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد للرجال، المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.



وشهدت قائمة لاعبي منتخب كرة اليد تواجد 17 لاعبا بواقع 14 لاعبا أساسيا و3 لاعبين احتياطيين.

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد "رجال" كالتالي:

إبراهيم المصري - يحي خالد - عبد الرحمن فيصل - محمد طارق - يحي الدرع - سيف الدرع - مهاب سعيد - أحمد هشام "دودو"، أحمد عادل - كريم هنداوي - علي زين - محمد سند - محمد علي - أحمد هشام.

وجاءت قائمة اللاعبين الاحتياطي وهم:

خالد وليد - محمد الطيار - أكرم يسري.

وتغادر بعثة منتخب مصر إلى باريس يوم 21 يوليو الجاري، حيث يواجه المنتخب العديد من الوديات خلال الفترة المقبلة، ويفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة المجر يوم 27 يوليو الجاري.

مواعيد مواجهات منتخب مصر لكرة اليد الودية:

مصر × سلوفينيا يوم 8 يوليو

مصر × السويد يوم 16 يوليو

مصر × السويد يوم 18 يوليو

مصر × اليابان يوم 23 يوليو

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية برفقة كلا من منتخبات الدنمارك وفرنسا والنرويج والمجر والأرجنتين.

