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أحمد جودة - القاهرة - طلب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي، من النادي الأحمر الموافقة على عرض الصفاقسي للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وأبلغ اللاعب التونسي إدارة النادي الأهلي برغبته في الموافقة على عرض الصفاقسي التونسي للعب في صفوفه على سبيل الإعارة.

جوهرة الأهلي يطلب الرحيل إلى الصفاقسي

ويفضل كريستو اللعب في صفوف الصفاقسي عن الرجاء المغربي نظرًا لظروف أسرية تخص اللاعب التونسي.

الجدير بالذكر أن محمد الضاوي كريستو خرج من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي هذا الموسم ليصبح قريبًا من الرحيل عن النادي الأحمر.

