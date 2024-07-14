عاجل.. تشكيل إنجلترا الرسمي ضد إسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إسبانيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الأحد على ملعب "الأولمبي برلين" في نهائي يورو 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة إسبانيا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، مارك جويهي، لوك شاو.

خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إسبانيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، وbein max 2HD، بتعليق المعلقين عصام الشوالي وحسن العيدروس.