منتخب مصر للمصارعة الحرة يطير إلى روسيا استعدادا لأولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - تسافر بعثة منتخب مصر للمصارعه الحرة إلى روسيا غدا الاثنين؛ للدخول في معسكر مغلق بآخر محطات الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

منتخب مصر للمصارعة الحرة يطير إلى روسيا

وتضم قائمة منتخب مصر في معسكر روسيا 4 لاعبين وهم: جمال عبد الناصر وعمرو رضا ومصطفي جبر وضياء جودة.

وقال أشرف حافظ عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس اللجنة الفنية ان معسكر روسيا سيقام بمدينة دجستان ويستمر لمدة أسبوعين قبل السفر إلى باريس.

وأكد أن المعسكر يأتي ضمن خطة الإعداد القوية التي وضعها الاتحاد للمنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس لافتا إلى إنه من المعسكرات القوية على مستوى العالم وهو فرصة جيدة لإعداد المنتخب قبل السفر والمشاركة بالدورة الاوليمبية.

ويستعد منتخب المصارعة للمشاركة في أولمبياد باريس بعدد من المعسكرات الخارجية بعدما نجح اتحاد المصارعة في التأهل بأكبر عدد من اللاعبين لباريس.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس ب 11 لاعب ولاعبة بواقع 6 لاعبين في المصارعة الرومانية و4 لاعبين في المصارعة الحرة ولاعبة في المصارعة النسائية.