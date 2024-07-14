نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بوروسيا دورتموند على رادار يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع الألماني كريم أديمي نجم بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية.

كريم أديمي يدخل حسابات يوفنتوس

أشارت صحفية لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أنه نظرًا لاقتراب رحيل ماتياس سولي إلى ليستر سيتي فإن أديمي نجم بوروسيا دورتموند يعتبر حاليًا البديل المحتمل له.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأنه من المتوقع أن تبلغ صفقة كريم أديمي ما لا يقل عن 30 مليون يورو إلى 40 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه يمكن تغطية تكاليف الصفقة عن طريق بيع سولي مقابل 30 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس حدد بالفعل بعض البدائل في حالة فشل صفقة اديمي بما في ذلك فرانسيسكو كونسيساو نجم بورتو البرتغالي.