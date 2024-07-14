نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر الأولمبي يتعادل إيجابيًا مع أوكرانيا استعدادًا لـ أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوكراني في المباراة الودية التي أجريت بين المنتخبين، والتقى المنتخب المصري تحت 23 سنة مع أوكرانيا في معسكره المقام في فرنسا، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024.

تفاصيل مباراة مصر وأوكرانيا الودية

انطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم، ولكن لم تُذاع المباراة على أي قناة.

أنهى منتخب أوكرانيا الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله في الدقيقة 12، بينما أحرز أحمد عاطف قطة هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 75، لتصبح النتيجة 1-1.

أوقعت قرعة دورة الألعاب الأولمبية منتخب مصر في المجموعة الثالثة، بجانب إسبانيا، أوزبكستان، وجمهورية الدومينيكان.

مباريات المنتخب المصري في الأولمبياد