نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. عامر حسين يفجر مفاجأة عن رحيله وشبانة يعلق على عقوبة اللجنة الأولمبية لشهد سعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الاحد 14- 7- 2024.

عامر حسين يفجر مفاجأة عن رحيله

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات، أنه قد تواصل مع وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة من أجل استضافة المباريات المتبقية هذا الموسم.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "تواصلت مع رئيس هيئة ستاد القاهرة من أجل استضافة المباريات المتبقية هذا الموسم".

وتابع: "أشكر وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة لأنه تعرض لهجوم غير مبرر".

وأضاف: "مفيش ملعب نجيل طبيعي في العالم يتحمل الضغط الذي يتعرض له ملعب ستاد القاهرة".

وأكمل: "كولر أشاد بهيئة ستاد القاهرة بعد مباراة بيراميدز لتطوير الملعب خلال أيام قليلة.

وأوضح عامر حسين: "غير صحيح ما تردد عن رحيلي، والمؤجلات تمت بترتيب بطولة الدوري وكل الأمور واضحة".

وواصل: "معاقبة الأندية تتم كل جولة، والانتقادات تحدث بسبب ذلك لأنني أعاقب الجميع".

واستكمل: "عملت مديرا للكرة ورئيسا لقطاع الناشئين بالاتحاد السكندري وتاريخي معروف".

وأردف: "التضارب في التقارير سبب استكمال مباراة بيراميدز وسموحة بنفس الظروف".

واختتم عامر حسين حديثه قائلا: "شرحنا للناس أسباب المؤجلات والتوقفات خلال الموسم والناس اللي بتهاجمنا هما هما".

شبانة: عقوبة اللجنة الأولمبية لشهد عادلة

أشاد الإعلامي محمد شبانة بقرار اللجنة الأولمبية بإستبعاد لاعبة منتخب مصر للدراجات شهد سعيد من المشاركة في أوليمبياد باريس على خلفية إدانتها في واقعة إصابة اللاعبة جنة محمد

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن شهد ليست الوحيدة التي يجب أن تتعرض للمسائلة والعقاب فيجب معاقبة رئيس اتحاد الدرجات إضافة إلى مدربها الذين أوجدوا المبررات لها وأن تعمد الإصابة شيئ عادي ودارج في اللعبة وهو ما يخالف ميثاق الرياضية الأولمبي وشرفها.

وأتم شبانة بأن شهدت حصلت على عقاب رادع لكن لا يجب أن يتم ذبحها والتضحيه بها حتى لا نخسر بطلة في لعبة رياضية خاصة بعد تصريحاتها الأخيرة بأنها ستعتزل اللعبة.. مضيفا إنه يجب إحتوائها وان تتعلم من خطئها ثم تمارس رياضتها بشكل طبيعي.

أحمد شكري: الفساد في الكرة المصرية بزيادة والاتحاد يجامل الأندية والأهلي مؤسسة لا يوجد مثيل لها

أكد أحمد شكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ونادي دياموند الحالي، أن الفساد بزيادة في الكرة المصرية ولذلك لا يوجد تقدم.

وتابع شكري خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الاتحاد يجامل الأندية على حساب اللاعبين، محمود توبة لاعب إنبي السابق، لم يحصل على أمواله منذ 4 مواسم حتى الآن، رغم حصوله على قرار رسمي بالمستحقات".

وأضاف أحمد شكري: "هناك وكلاء مؤذيين وأندية مؤذية، ورئيس أحد الأندية قالي هنبطلك كورة عشان طلبت مستحقاتي بعد رحيلي، على عكس الأهلي الذي أرسل لي ميدالية الكونفدرالية وجميع مستحقاتي المالية وجميع المكافآت وأنا في سموحة، ولذلك الأهلي مؤسسة لا يوجد مثيل لها".