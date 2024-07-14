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أحمد جودة - القاهرة - تابع لحظة بلحظة.. بث مباشر مبارة إنجلترا أمام إسبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

تابع لحظة بلحظة.. بث مباشر مبارة إنجلترا أمام إسبانيا في كأس أمم أوروبا 2024 تحت أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، يتجدد اليوم اللقاء المرتقب بين عملاقي الكرة الأوروبية، منتخب إنجلترا ومنتخب إسبانيا، في مواجهة حاسمة ضمن منافسات كأس أمم أوروبا 2024. هذا اللقاء الذي يعد من أبرز الأحداث الرياضية في هذا العام، يجمع بين اثنين من أقوى المنتخبات التي تملك تاريخًا حافلًا بالألقاب والإنجازات. لذا، فإن الإثارة والتشويق ستكونان حاضرتين على مدار 90 دقيقة أو أكثر، في مباراة يتوقع أن تكون مليئة بالندية والحماس.

تأتي هذه المباراة في ظل تنافس شديد بين المنتخبين، حيث يسعى كل منهما لإثبات جدارته وتحقيق الفوز من أجل الاقتراب خطوة أخرى نحو اللقب الأوروبي الغالي. منتخب إنجلترا، المعروف بأسلوبه الهجومي القوي وتنظيمه الدفاعي المحكم، يسعى لاستغلال عناصره الشابة والمواهب المتألقة لتحقيق نتيجة إيجابية. بينما يعتمد المنتخب الإسباني على مهارات لاعبيه الفنية العالية وأسلوب لعبه السلس المعروف بالـ "تيكي تاكا"، مما يجعل هذه المباراة بمثابة معركة تكتيكية مثيرة بين مدرستين كرويتين مختلفتين.

ولا شك أن الأنظار ستكون مسلطة على النجوم الكبار في الفريقين، حيث سيتابع عشاق كرة القدم بكل شغف أداء اللاعبين المميزين مثل هاري كين ورحيم ستيرلينغ من الجانب الإنجليزي، وسيرجيو راموس وألفارو موراتا من الجانب الإسباني. هؤلاء اللاعبون وغيرهم سيحاولون ترك بصمتهم في هذه المباراة الهامة، سواءً بأهداف حاسمة أو بتمريرات ساحرة، مما يضفي على اللقاء نكهة خاصة ويزيد من مستوى الترقب والإثارة.

يمكنكم متابعة هذه المباراة لحظة بلحظة عبر بثنا المباشر، حيث سنقوم بتغطية جميع تفاصيل اللقاء من صافرة البداية حتى النهاية. سننقل لكم جميع الأحداث الهامة، والتحليلات الفنية، وتصريحات اللاعبين والمدربين، لضمان تجربة مشاهدة مميزة تجعلكم تشعرون وكأنكم في قلب الحدث. فلا تفوتوا هذه الفرصة لمشاهدة واحدة من أكثر المباريات إثارة في كأس أمم أوروبا 2024، وانضموا إلينا للاستمتاع بمتابعة مباشرة ومفصلة لهذه المواجهة النارية بين إنجلترا وإسبانيا.

موعد نهائي يورو 2024.. إسبانيا وإنجلترا على موعد مع التاريخ



يستعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمشاهدة مواجهة قوية تجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، والتي ستقام مساء اليوم الأحد 14 يوليو 2024.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024

يُمكن لمحبي كرة القدم في العالم العربي مشاهدة مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، عبر مجموعة من القنوات الفضائية، وذلك على النحو التالي:

1. قنوات بي إن سبورتس:

بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس: ستنقل المباراة بتعليق المعلق عصام الشوالي.

بي إن سبورتس إتش دي 2 ماكس: ستنقل المباراة بتعليق المعلق حسن العيدروس.

2. القنوات المفتوحة:

قناة تونس اون سبورت: ستنقل المباراة مجانًا في تونس.

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جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس 11544 نايل سات 27500 أفقي بي إن سبورتس إتش دي 2 ماكس 11744 نايل سات 27500 أفقي تونس اون سبورت 11256 عرب سات 27500 أفقي

حكم مباراه انجلترا واسبانيا في نهائي يورو 2024



يدير مباراه انجلترا واسبانيا في نهائي يورو 2024 الحكم الفرنسي الشهير فرونسوا ليتيزكي ويعاونه سيريل موجنييه ومهدي رحموني وسيمون مارتشينياك حكمًا رابعًا، بينما يأتي على تقنية الفيديو «VAR» الحكم توماس ليستكيفيس ويساعده جيروم بريسارد.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام إنجلترا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريا - ناتشو - إيمريك لابورت - خيسوس نافاس.

خط الوسط: فابيان رويز – رودري - داني أولمو.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين يامال.

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تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إسبانيا في كأس أمم أوروبا