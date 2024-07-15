نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف نيكو ويليامز أمام إنجلترا في نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل نيكو وليامز لاعب منتخب إسبانيا هدف التقدم لصالح الماتدور أمام إنجلترا في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا على ملعب "الأولمبي برلين" في نهائي كأس أمم أوروبا "اليورو 2024".

وجاء الهدف في الدقيقة 47 بعد تمريرة من لامين يامال إلى زميله وليامز الذي استقبلها بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس بيكفورد لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الماتدور.

وتذاع المباراة على قناة bein max 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 2/3.

جودة العرض: HD.