نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل إنجليزي.. هدف كول بالمر في شباك إسبانيا بنهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن كول بالمر من تسجيل هدف التعادل لصالح إنجلترا أمام إسبانيا في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا على ملعب "الأولمبي برلين" في نهائي كأس أمم أوروبا "اليورو 2024".

وجاء الهدف في الدقيقة 73، بعد أن هيأ جود بيلينجهام الكرة إلى زميله بالمر الذي استقبلها بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس سيمون لتصبح النتيجة حتى الآن 1-1.

وتذاع المباراة على قناة bein max 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 2/3.

جودة العرض: HD.