نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يحدد شرطه للتخلي عن هدف ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن روما الإيطالي حدد شرطًا لبيع الإنجليزي تامي إبراهام نجم روما الإيطالي إلى ميلان الإيطالي في فترة الميركاتو الصيفي.

روما يحدد شرطه للسماح بانتقال أبراهام إلى ميلان

ولفت موقع كالتشيو ميركاتو أن عقد أبراهام البالغ من العمر 26 عامًا مع روما نادي العاصمة الإيطالية يمتد حتى يونيو عام 2026 وارتبط بالإنضمام إلى ميلان ويوفنتوس.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن روما طلب التعاقد مع السويسري نوا أوكافور كجزء من صفقة انضمام أبراهام إلى ميلان.

وأكد الموقع الإيطالي أن ميلان لا يزال حريصًا على التمسك بأوكافور.

وأفاد الموقع الإيطالي بأنه يجب على روما بيع أبراهام بمقابل لا يقل عن 17 مليون يورو.

وأوضح الموقع الإيطالي أن ميلان يرغب في التعاقد مع أبراهام إما على سبيل الإعارة أو كجزء من صفقة تبادلية.

وألمح الموقع الإيطالي أن أوكافور انضم إلى ميلان في الميركاتو الصيفي الماضي لكنه غالبًا ما وجد نفسه يلعب بشكل بديل.

ونوه الموقع الإيطالي أن إبراهام شارك المهاجم في 12 مباراة فقط مع روما في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، حيث سجل هدف وصنع هدف آخر.