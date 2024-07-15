نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسمها لـ إسبانيا.. هدف ميكيل أويارزابال في شباك إنجلترا بنهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ميكيل أويارزابال في تسجيل الهدف الثاني لصالح إسبانيا أمام إنجلترا في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا على ملعب "الأولمبي برلين" في نهائي كأس أمم أوروبا "اليورو 2024".

هدف ميكيل أويارزابال في شباك إنجلترا

وجاء الهدف في الدقيقة 86، بعد عرضية أرضية من مارك كوكورييا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها اويارزابال بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 2-1 لصالح الماتادور.

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