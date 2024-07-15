عاجل.. منتخب إسبانيا يهزم إنجلترا ويتوج بكأس أمم أوروبا يورو

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أحمد جودة - القاهرة - توج منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بكأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب "الأولمبي برلين".

أحداث مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في كأس أمم أوروبا

مرت أحداث الشوط الأول بسجال على الكرة بين أقدام لاعبي المنتخبين ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين.

وأجرى لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا تبديلًا إضطراريًا في بداية الشوط الثاني، حيث خرج رودري لإصابة وشارك بدلًا منه زوبيميندي.

وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 47 لصالح إسبانيا عن طريق نيكو وليامز، بعد تمريرة من لامين يامال إلى زميله وليامز الذي استقبلها بتسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس بيكفورد.

وأطلق جود بيلينجهام لاعب إنجلترا في الدقيقة 64 تسديدة يسارية أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وكاد أن يسجل لامين يامال الهدف الثاني لصالح إسبانيا في الدقيقة 65، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها ببراعة الحارس بيكفورد من أسفل يمين مرماه.

وتعادل كول بالمر لصالح إنجلترا في الدقيقة 73، بعد أن هيأ جود بيلينجهام الكرة إلى زميله بالمر الذي استقبلها بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس سيمون.

وأحرز ميكيل اويارزابال الهدف الثاني لصالح إسبانيا في الدقيقة 86، بعد عرضية من مارك كوكورييا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها اويارزابال بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.