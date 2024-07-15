نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في كأس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب إسبانيا من تحقيق لقب كأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأحد على ملعب "الأولمبي برلين" في نهائي يورو 2024.

أهداف مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في كأس أمم أوروبا

افتتح نيكو وليامز أول أهداف اللقاء لصالح إسبانيا في الدقيقة 47، بعد تمريرة من لامين يامال إلى زميله وليامز الذي استقبلها بتسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس بيكفورد.

وتعادل كول بالمر لصالح إنجلترا في الدقيقة 73، بعد أن هيأ جود بيلينجهام الكرة إلى زميله بالمر الذي استقبلها بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس سيمون.

وسجل ميكيل اويارزابال الهدف الثاني لصالح إسبانيا في الدقيقة 86، بعد عرضية من مارك كوكورييا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها اويارزابال بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.