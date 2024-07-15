نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كوبا أمريكا 2024.. موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا اليوم الإثنين والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فجر اليوم الإثنين الموافق 15 يوليو الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الكولومبي، وذلك في إطار منافسات نهائي بطولة كأس كوبا أمريكا 2024.

موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا؛ فجر اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبو ظبي.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس كوبا أمريكا، بعدما فاز على نظيره المنتخب الكندي بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما فاز منتخب كولومبيا على نظيره أوروجواي بركلات الترجيح، في نصف نهائي كوبا أمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كولومبيا

والجدير بالذكر أن مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا، من المقرر أن يتم إذاعتها بشكل حصري عبر قنوات FOX SPORTS المشفرة، حيث لا يوجد أي قناة عربية أعلنت إذاعة مباريات كوبا أمريكا.