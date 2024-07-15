تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر ليونيل سكالونى المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كولومبيا المرتقبة، فجر اليوم الإثنين، وذلك في إطار منافسات نهائي بطولة كأس كوبا أمريكا 2024

موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره كولومبيا، فجر اليوم الإثنين وذلك في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة كولومبيا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: تاجليافيكو - مارتينيز - روميرو - جونزالو مونتييل.

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - ماك أليستر.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - جوليان ألفاريز - ليونيل ميسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا

والجدير بالذكر أن مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا، من المقرر أن يتم إذاعتها بشكل حصري عبر قنوات FOX SPORTS المشفرة، حيث لا يوجد أي قناة عربية أعلنت إذاعة مباريات كوبا أمريكا.