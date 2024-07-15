تشكيل منتخب كولومبيا المتوقع أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، بمواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الأرجنتيني، فجر اليوم الإثنين، وذلك في إطار منافسات نهائي بطولة كأس كوبا أمريكا 2024

تشكيل كولومبيا المتوقع أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.

خط الدفاع: موجيكا - كويستا - دافينسون سانشيز - سانتياجو أرياس.

خط الوسط: ريتشارد ريوس - جيفرسون ليرما - جون أرياس.

خط الهجوم: لويس دياز - جيمس رودريجيز - جون كوردوبا.

متى تنطلق مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في كوبا أمريكا؟

وستبدأ أحداث مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا؛ فجر اليوم الإثنين، وتحديدا عند الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا، على الهواء مباشرة، عبر قنوات FOX SPORTS المشفرة، حيث لا يوجد أي قناة عربية أعلنت إذاعة مباريات كوبا أمريكا.