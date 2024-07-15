نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما الإيطالي يعزز صفوفه بحارس ألكمار الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إيطالية عن إتمام نادي روما الإيطالي الاتفاق مع ألكمار الهولندي لضم الحارس الاسترالي ماثيو ديفيد رايان في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الحارس الاسترالي سيسافر إلي روما اليوم "الاثنين" لاجراء الفحوصات الطبية قبل التوقيع علي عقود انتقاله إلي الذئاب.

وأضافت أن ماثيو رايان سيوقع مع الفريق الايطالي لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لمدة موسمين.

روما الإيطالي يضم ماثيو رايان

وانتقل الحارس الدولي الاسترالي إلي ألكمار الهولندي عام 2023، قادمًا من صفوف كوبنهاجن الدنماركي بمقابل 5.5 مليون يورو.

وشارك ماثيو البالغ من العمر 32 عام، مع الفريق الهولندي الموسم الماضي في 29 مباراة نجح في أن يحافظ علي نظافة شباكه في 13 مباراة.