نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعنة الألقاب مستمرة في مطاردة هاري كين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة منتخب إنجلترا في مواجهة اسبانيا وذلك في المباراة النهائية ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وخسر المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وحيد لتستمر اللعنة مع الاعب الإنجليزي على مستوى المنتخب والنادي.

موسم صفري مع البايرن

ورغم انتقال الإنجليزي لنادي بايرين ميونخ مطلع الموسم الحالي إلا أنه فشل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس ألمانيا، ليخرج بموسم خالي من الالقاب.

كما فشل في حصد الألقاب مع نادي توتنهام رغم تواجده برفقتهم عدة مواسم.

مع المنتخب

ولم تتوقف الأزمة بمجرد الاندية بل حتى الان فشل في حصد ألقاب مع المنتخب إضافة لخسارة النهائي الثاني على التوالي.