كريم رمزي يتغنى بأداء نجم منتخب إسبانيا في يورو 2024.. يستحق البالون دور

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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الإعلامي كريم رمزي، عن إعجابه الشديد بأداء منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ في بطولة اليورو 2024، وتحديدا مستوى رودري نجم الماتادور الذي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة

وتوج منتخب إسبانيا ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وحيد

وحصل رودري نجم خط وسط منتخب إسبانيا وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في بطولة يورو 2024.

كريم رمزي يشيد بأداء رودري مع منتخب إسبانيا

وقال كريم رمزي، عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" المنتخب الإسباني قدم أفضل أداء على الإطلاق في بطولة اليورو، ولا يوجد أي منتخب في البطولة قدم أداء مميز بإستثناء الماتادور".

وتابع:" في رأيي أن هذه البطولة هي من أقل البطولات الأوروبية في التاريخ، التي تفتقد للمتعة، ومنتخب إسبانيا فقط هو الذي قدم لنا كرة قدم ممتعة".

وأشار:" مدرب إنجلترا مدرب سيئ للغاية، رغم وصوله إلى نهائي اليورو".

واختتم كريم رمزي:" في رأيي أن رودري هو أفضل لاعب رقم 6 جاء في تاريخ كرة القدم، لأنه لاعب مبدع، ولديه إمكانيات مذهلة سواء دفاعيا أو هجوميا، ويستحق عن جدارة الحصول على البالون دور ".