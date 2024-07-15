نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في دوري نايل والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره مودرن سبورت يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو 2024 على استاد "القاهرة الدولي"، وذلك في إطار الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 60 نقطة، بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل فريق فيوتشر المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 12 نقطة، والتعادل في 11 مواجهة، وخسارة 6 لقاءات.

موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

تبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت مساء الثلاثاء المقبل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD.