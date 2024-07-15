نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن موقف الأهلي النهائي من حسم صفقة أوكيتا.. تفاصيل مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن وجود تطورات جديدة بشأن موقف النادي الأهلي، من التعاقد مع النجم الكونغولي جوناثان أوكيتا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زيوريخ السويسري، خلال الفترة المقبلة.

موقف الأهلي من حسم صفقة أوكيتا

وقال كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" صحيفة "Blick" أكدت أن ارسيل كولر يرغب في ضم أوكيتا إلى النادي الأهلي، لأنه يمتلك ميزة اللعب في أكثر من مركز هجومي، ولكنه يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، كما أنه يلعب بالقدمين اليمنى واليسرى ".

وتابع:" أوكيتا، عمره 27 عامًا، وولد في ألمانيا، بينما والده ووالدته من دولة الكونغو الديمقراطية، ويمتلك الجنسيتين، ولكنه فضل تمثيل المنتخب الكونغولي، ولعب بالفعل معه مباراتين رسميتين، ولو الأهلي تمكن من ضمه ستكون صفقة مدوية".

واكمل:" حسب التقارير فإن أوكيتا لديه استقرار كبير من الناحية المادية، ويلعب كرة القدم من أجل المتعة وليس جمع الأموال على حد قوله، حيث تقدر ثروته ب 3 مليون دولار حسب التقارير ".

وأشار:" اللاعب قضى مسيرته الكروية كلها في بلجيكا؛ لكنه تألق مع فريق زيوريخ السويسري، حيث حقق أرقام مرعبة معه هذا الموسم".

أرقام أوكيتا مع زيوريخ قبل الانتقال إلى الأهلي

كما أوضح كريم رمزي مستعرضا إحصائيات أوكيتا مع زيوريخ:" لعب 36 مباراة مع فريقه؛ وشارك في 34 منهم بشكل أساسي، وسجل 11 هدف، وصنع 3 أهداف، وصنع 6 فرص محققة، وقدم تمريرات مفتاحية بنسبة 1.8 لكل مباراة ".

واختتم:" زيوريخ، طالب 2 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع جوناثان أوكيتا، واللاعب يمتلك العديد من الإمكانيات مثل أنه سريع ومهاري، ولديه قرارات سريعة وممتازة".