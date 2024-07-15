تشكيل الأرجنتين الرسمي ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة منتخب كولومبيا في مشوار نهائي بطولة كوبا أمريكا

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في النهائي

ويلاقي منتخب الأرجنتين نظيره منتخب كولومبيا صباح اليوم الأثنين والموافق الخامس عشر من يوليو، على ملعب هارد روك.

وتنطلق صافرة مباراة الأرجنتين وكولومبيا عند تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ووصل الأرجنتين لهذا الدور على حساب كندا بعد التغلب عليه بركلات الترجيح، فيما تغلبت كولومبيا على أوروغواي بهدف دون رد في نصف النهائي.



تشكيل الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: غونزالو مونتييل - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاليافيكو

الوسط: إنزو فرنانديز - ماك أليستر - رودريغو دي بول

الهجوم: ميسي - جوليان ألفاريز - أنخيل دي ماريا