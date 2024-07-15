نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من يامين جمال بعد تتويج إسبانيا ببطولة يورو 2024 (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل لامين جمال نجم منتخب إسبانيا بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم يورو 2024 مع شقيقه الرضيع، وذلك بعد الانتصار 2-1 على إنجلترا في برلين مساء الأحد.

وظهر النجم الشاب برفقة أسرته في الملعب، وحرص على التقاط مجموعة من الصور مع شقيقه الرضيع وصديقته ووالدته بعد التتويج باللقب.

لامين جمال أصغر من يصنع في النهائي

وصنع جمال الهدف الأول لإسبانيا لزميله نيكو وليامز بعد دقيقتين من الشوط الثاني، ليصبح أصغر من يصنع هدفا في النهائي، وأدرك كول بالمر التعادل لإنجلترا في الدقيقة 73، لكن البديل ميكيل أويارزابال حسم اللقب لإسبانيا قبل أربع دقائق من النهاية.

واحتفل لامين جمال بعيد ميلاده 17 مساء السبت، وقال للتليفزيون الإسباني عقب المباراة "أنا سعيد جدا، فهذا مثل الحلم.. أتطلع للعودة إلى إسبانيا للاحتفال مع الجماهير.. إنها أفضل هدية عيد ميلاد على الإطلاق.

وقال لامين جمال: "الأمور كانت صعبة بعد إدراك إنجلترا التعادل. لا أعلم معدن هذا الفريق، لكنه دائما ما ينهض".

وأحرزت إسبانيا اللقب للمرة الرابعة في تاريخها، لتنفرد بالرقم القياسي متفوقة على ألمانيا صاحبة ثلاثة ألقاب. وحصد جمال جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.