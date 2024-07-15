نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأجيل ساعة ونصف.. إنطلاق نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا رغم أعمال الشغب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صافرة نهائي كوبا أمريكا 2024 بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، بالرغم من أعمال الشغب الجماهيىية التي شهدتها أجواء ما قبل نهائي البطولة.

وحاول بعض مشجعي منتخب كولومبيا، الدخول إلى ملعب «هارد روك» المستضيف لمباراة الأرجنتين وكولومبيا بنهائي «كوبا أمريكا» دون تذاكر.

وقالت صحيفة «دايل ميل» البريطانية، إن المئات من المشجعين الكولومبيين، اقتحموا بوابات ملعب «هارد روك»، باتجاه أرضية ملعب اللقاء.

وفق لوسائل إعلام، ما دفع قوات الأمن للتدخل، والاعتداء على المشجعين، وإلقاء القبض على مشجع واحد على الأقل ملطخ بالدماء، وشوهد الرجل ملقى على الأرض ويداه مقيدتان خلف ظهره بينما كان الدم يسيل منه، وفق لصورة نشرتها الصحيفة البريطانية.



تأجيل نهائي كوبا أمريكا لساعة ونصف

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”،، تأجيل مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024، بين الأرجنتين ضد كولومبيا لمدة نصف ساعة والتى وصلت إلي قرابة الساعة ونصف.

وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان رسمي أصدره منذ قليل، أن السبب في تأجيل مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024، هو رغبة بعض الجماهير في دخول ملعب اللقاء دون تذاكر.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية في بيانه منذ قليل: “نعلم أن الأشخاص الذين ليس لديهم تذاكر لن يتمكنوا من دخول الملعب، لن يتمكن سوى أولئك الذين اشتروا التذاكر من الدخول بمجرد تمكين الوصول مرة أخرى.”.

وتابع: “نحيطكم علمًا بأنه سيتم تأجيل المباراة لمدة 30 دقيقة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وكان من المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا، اليوم في منافسات نهائي كوبا أمريكا 2024، في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.