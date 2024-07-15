نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب سوء التنظيم.. موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا بعد التأجيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت مباراة الأرجنتين وكولومبيا إلى التأجيل أكثر من مرة بسبب سوء التنظيم الذي أدى إلى عدم انطلاقها في موعدها الأصلي.

وكان من المقرر أن تبدأ صافرة بداية مباراة الأرجنتين وكولومبيا عند تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ولكن لم يحدث ذلك بسبب عدم قدرة الأمن على تنظيم المباراة.

واقتحمت جماهير منتخب كولومبيا ملعب مباراة النهائي أمام منتخب الأرجنتين وذلك قبل بداية المباراة بنصف ساعة مما دفع اللجنة المنظمة لتأجيل المباراة.

وتم الاتفاق على أن يتم تأجيل المباراة إلى ساعة وربع إضافية، على أمل أن يكون الأمن نجح في السيطرة على أعمال الشغب المختلفة التي قامت بها الجماهير.

تشكيل الأرجنتين ضد كولومبيا في كوبا أمريكا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: غونزالو مونتييل - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاليافيكو

الوسط: إنزو فرنانديز - ماك أليستر - رودريغو دي بول

الهجوم: ميسي - جوليان ألفاريز - أنخيل دي ماريا

تشكيل كولومبيا ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: كاميلو فارغاس

الدفاع: سانتياغو أرياس - دافينسون سانشيز - كارلوس كويستا - جون موخيكا

الوسط: جيفيرسون ليرما - ريتشارد ريو - جيمس رودريغيز

الهجوم: جون أرياس - جون كوردوبا - لويس دياز